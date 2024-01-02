USA Today: Байден теряет поддержку среди чернокожих и испаноязычных избирателей
Об этом информирует USA Today со ссылкой на совместный опрос с Саффолкским университетом.
По данным издания, молодое американское поколение чаще выступает за экс-президента Дональда Трампа.
«Байден сейчас претендует на поддержку всего 63% чернокожих избирателей, что значительно ниже 87%, которые он имел в 2020 году», — говорится в публикации.
Ранее Трамп выразил желание провести дебаты с Байденом.
Также Трамп заявил, что Байден представляет собой угрозу демократии в США.