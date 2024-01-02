Лидер ведущей оппозиционной партии Южной Кореи подвергся нападению в Пусане
Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Южной Кореи Ли Чжэ Мён подвергся нападению во время поездки в Пусан.
Об этом информирует Рёнхап, передаёт ТАСС.
По данным агентства, неизвестный ранил политика ножом в шею во время пресс-конференции.
Летом в Бейруте неизвестные совершили покушение на и.о. министра обороны республики.
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