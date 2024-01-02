Лидер ведущей оппозиционной партии Южной Кореи подвергся нападению в Пусане

Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Южной Кореи Ли Чжэ Мён подвергся нападению во время поездки в Пусан.

Об этом информирует Рёнхап, передаёт ТАСС. По данным агентства, неизвестный ранил политика ножом в шею во время пресс-конференции. Летом в Бейруте неизвестные совершили покушение на и.о. министра обороны республики.