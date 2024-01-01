Польский лидер Анджей Дуда в новогоднем обращении не упомянул Украину, но раскритиковал правительство.

Канцелярия польского президента опубликовала его обращение в социальной сети X.

Как передаёт РИА Новости, Дуда ни разу напрямую не упомянул Украину, но сказал о необходимости укрепления армии Польши, так как «за нашей восточной границей идёт война».

Кроме того, польский лидер раскритиковал правительство страны за действия по обретению контроля над государственными СМИ, обвинив при этом правящее большинство в нарушении конституции.

«Власти могут реформировать общественные СМИ, но это должно быть сделано в соответствии с законом», — сказал Дуда.

Ранее министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич принял решение ликвидировать ряд государственных СМИ из-за прекращения их финансирования после того, как Дуда ветировал закон об их финансировании.