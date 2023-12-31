Три землетрясения за полчаса зафиксировали на юго-востоке Турции
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей.
Как сказано в материале, первое землетрясение произошло в 19:37, второе магнитудой 3,5 — в 19:52, а третье магнитудой 4,5 — в 20:06.
Уточняется, что в службу 112 не поступало никаких сообщений о негативной ситуации.
27 декабря в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4.
Кроме того, 30 декабря сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 в провинции Папуа в Индонезии.