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Три землетрясения за полчаса зафиксировали на юго-востоке Турции

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В провинции Хаккари на юго-востоке Турции произошло три землетрясения.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей.

Как сказано в материале, первое землетрясение произошло в 19:37, второе магнитудой 3,5 — в 19:52, а третье магнитудой 4,5 — в 20:06.

Уточняется, что в службу 112 не поступало никаких сообщений о негативной ситуации.

27 декабря в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Кроме того, 30 декабря сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 в провинции Папуа в Индонезии.

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