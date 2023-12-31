Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок
Об этом информирует Actualite со ссылкой на данные Независимой национальной избирательной комиссии (CENI).
Как сказано в материале, президентские, парламентские и местные выборы в Конго прошли 20—21 декабря.
Отмечается, что за Чисекеди проголосовали более 13 млн избирателей (73%). При этом его соперник Моиз Катумби набрал 18% голосов.
18 декабря сообщалось, что действующий лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси переизбран на пост президента страны.