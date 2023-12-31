Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок

Президента Республики Конго Феликса Чисекеди переизбрали на второй срок.

Об этом информирует Actualite со ссылкой на данные Независимой национальной избирательной комиссии (CENI).

Как сказано в материале, президентские, парламентские и местные выборы в Конго прошли 20—21 декабря.

Отмечается, что за Чисекеди проголосовали более 13 млн избирателей (73%). При этом его соперник Моиз Катумби набрал 18% голосов.

18 декабря сообщалось, что действующий лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси переизбран на пост президента страны.