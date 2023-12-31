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Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок

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Президента Республики Конго Феликса Чисекеди переизбрали на второй срок.

Об этом информирует Actualite со ссылкой на данные Независимой национальной избирательной комиссии (CENI).

Как сказано в материале, президентские, парламентские и местные выборы в Конго прошли 20—21 декабря.

Отмечается, что за Чисекеди проголосовали более 13 млн избирателей (73%). При этом его соперник Моиз Катумби набрал 18% голосов.

18 декабря сообщалось, что действующий лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси переизбран на пост президента страны.

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