Одна россиянка погибла, шестеро ранены при крушении катера у берегов Пхукета
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По его словам, трагедия произошла 31 декабря вечером (по местному времени). Соснов уточнил, что катер налетел на скалы.
«Погибла гражданка России, ещё шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние», — цитирует генконсула РИА Новости.
Пострадавших госпитализировали.
В ноябре стало известно, что в тайской Паттайе неизвестные напали на 23-летнюю россиянку, её ударили по голове и украли у неё телефон.