Одна россиянка погибла, шестеро ранены при крушении катера у берегов Пхукета

Одна россиянка погибла, ещё шестеро российских граждан пострадали в результате крушения скоростного катера около таиландского острова Пхукет, сообщил генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов.

По его словам, трагедия произошла 31 декабря вечером (по местному времени). Соснов уточнил, что катер налетел на скалы.

«Погибла гражданка России, ещё шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние», — цитирует генконсула РИА Новости.

Пострадавших госпитализировали.

В ноябре стало известно, что в тайской Паттайе неизвестные напали на 23-летнюю россиянку, её ударили по голове и украли у неё телефон.