Военная база США в Сирии подверглась атаке дронов
Американская база в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке с помощью беспилотника. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
- Gettyimages.ru
«Беспилотник атаковал американскую военную базу Румейлан в Сирии», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали ракетами две военные базы США в Сирии.
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