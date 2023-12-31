Военная база США в Сирии подверглась атаке дронов

Американская база в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке с помощью беспилотника. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

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«Беспилотник атаковал американскую военную базу Румейлан в Сирии», — цитирует сообщение РИА Новости. Ранее отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали ракетами две военные базы США в Сирии.