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Военная база США в Сирии подверглась атаке дронов

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Американская база в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке с помощью беспилотника. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Военная база США в Сирии подверглась атаке дронов
  • Gettyimages.ru

«Беспилотник атаковал американскую военную базу Румейлан в Сирии», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали ракетами две военные базы США в Сирии.

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