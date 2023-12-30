В сектор Газа 29 декабря въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью

В пятницу, 29 декабря, на территорию сектора Газа через контрольно-пропускные пункты «Керем-Шалом» и «Рафах» въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью для жителей.

Об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на данные ООН.

«Объём помощи остаётся ужасающе недостаточным… Это невозможная ситуация для людей в секторе Газа», — говорится в публикации.

Как напомнила газета, в период временного прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в сектор Газа ежедневно въезжали 200 грузовиков с гумпомощью, а до эскалации — около 500.

Ранее помощник Генсека ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться.