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Истребители ВВС Израиля нанесли удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана

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Истребители Военно-воздушных сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вторглись в воздушное пространство Ливана на юге страны и атаковали позиции бойцов шиитского движения «Хезболла».
Истребители ВВС Израиля нанесли удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана
  • AFP
  • © jalaa marey

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ливанское агентство Al Wataniya, атаки наносились в районах населённых пунктов Хамуль-эн-Накура и Айн-эль-Азрак, расположенных к югу от города Тир.

В сообщении также указывается, что в результате ударов израильских истребителей по наземным целям загорелись несколько домов.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ обстрелял Ливан в ответ на пуски снарядов и ракет по северной территории Израиля.

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