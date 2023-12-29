Истребители ВВС Израиля нанесли удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана

Истребители Военно-воздушных сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вторглись в воздушное пространство Ливана на юге страны и атаковали позиции бойцов шиитского движения «Хезболла».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ливанское агентство Al Wataniya, атаки наносились в районах населённых пунктов Хамуль-эн-Накура и Айн-эль-Азрак, расположенных к югу от города Тир.

В сообщении также указывается, что в результате ударов израильских истребителей по наземным целям загорелись несколько домов.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ обстрелял Ливан в ответ на пуски снарядов и ракет по северной территории Израиля.