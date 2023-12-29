Bild: грузовик наехал на пешеходов в немецком городе Пассау
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Об этом пишет Bild.
«63-летний водитель грузовика продолжил путь после доставки груза, проехал мимо остановившегося автомобиля и сбил пятерых пешеходов. 37-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в больницы на вертолётах.
Водителю грузовика также потребовалась медицинская помощь, его пришлось извлекать из повреждённой машины.
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