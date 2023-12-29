RT в Telegram
Подпишись

Bild: грузовик наехал на пешеходов в немецком городе Пассау

Короткая ссылка
Грузовик наехал на пешеходов в немецком городе Пассау, одна женщина погибла.
Bild: грузовик наехал на пешеходов в немецком городе Пассау
  • Gettyimages.ru
  • © Reinhard Krull

Об этом пишет Bild.

«63-летний водитель грузовика продолжил путь после доставки груза, проехал мимо остановившегося автомобиля и сбил пятерых пешеходов. 37-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницы на вертолётах.

Водителю грузовика также потребовалась медицинская помощь, его пришлось извлекать из повреждённой машины.

Ранее сообщалось, что трое граждан Украины погибли в ДТП в Польше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить