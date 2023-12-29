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Лукашенко утвердил бюджет Союзного государства на 2024 год

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Декрет об утверждении бюджета Союзного государства на 2024 год подписал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который также является председателем Высшего Госсовета Союзного государства (СГ) России и Белоруссии. Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко утвердил бюджет Союзного государства на 2024 год
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Как рассказали агентству в Постоянном комитете СГ со ссылкой на государственного секретаря Дмитрия Мезенцева, бюджет согласован президентом России Владимиром Путиным.

«Значимо, что мы начинаем новый год, имея фундаментальный финансовый документ, а значит, финансирование союзных программ на следующий год начнётся своевременно», — отметил Мезенцев.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва и Минск продолжают устранять барьеры в сфере торговли.

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