Лукашенко утвердил бюджет Союзного государства на 2024 год

Декрет об утверждении бюджета Союзного государства на 2024 год подписал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который также является председателем Высшего Госсовета Союзного государства (СГ) России и Белоруссии. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как рассказали агентству в Постоянном комитете СГ со ссылкой на государственного секретаря Дмитрия Мезенцева, бюджет согласован президентом России Владимиром Путиным.

«Значимо, что мы начинаем новый год, имея фундаментальный финансовый документ, а значит, финансирование союзных программ на следующий год начнётся своевременно», — отметил Мезенцев.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва и Минск продолжают устранять барьеры в сфере торговли.