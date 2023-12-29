Лукашенко утвердил бюджет Союзного государства на 2024 год
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Как рассказали агентству в Постоянном комитете СГ со ссылкой на государственного секретаря Дмитрия Мезенцева, бюджет согласован президентом России Владимиром Путиным.
«Значимо, что мы начинаем новый год, имея фундаментальный финансовый документ, а значит, финансирование союзных программ на следующий год начнётся своевременно», — отметил Мезенцев.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва и Минск продолжают устранять барьеры в сфере торговли.