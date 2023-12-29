Университет Висконсина уволил 63-летнего ректора за порно с женой на OnlyFans

Попечительский совет кампуса Университета Висконсина в Ла-Кроссе уволил ректора Джо Гоу за порно-ролик с женой, выложенный на OnlyFans.

«Мы узнали о конкретных действиях доктора Гоу, которые нанесли университету значительный репутационный ущерб. Его действия были отвратительны», — цитирует The Wall Street Journal канцлера всех университетов Висконсина Джея Ротмана.

Издание сообщает, что ролики появились на YouTube-канале Sexy Happy Cooking, где ректор университета готовит вместе с женой блюда с порно-звёздами.

В Twitter-аккаунте Sexy Happy Couple предлагается перейти на LoyalFans и OnlyFans «для просмотра откровенных сцен».

Ранее из конгресса США уволили младшего помощника одного из сенаторов после скандала со съёмками порнографии в зале заседаний.