Университет Висконсина уволил 63-летнего ректора за порно с женой на OnlyFans
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«Мы узнали о конкретных действиях доктора Гоу, которые нанесли университету значительный репутационный ущерб. Его действия были отвратительны», — цитирует The Wall Street Journal канцлера всех университетов Висконсина Джея Ротмана.
Издание сообщает, что ролики появились на YouTube-канале Sexy Happy Cooking, где ректор университета готовит вместе с женой блюда с порно-звёздами.
В Twitter-аккаунте Sexy Happy Couple предлагается перейти на LoyalFans и OnlyFans «для просмотра откровенных сцен».
Ранее из конгресса США уволили младшего помощника одного из сенаторов после скандала со съёмками порнографии в зале заседаний.