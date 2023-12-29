Гуманитарный конвой попал под обстрел со стороны Израиля в секторе Газа
«Израильские военные обстреляли гуманитарный конвой, возвращавшийся из северной части сектора Газа по маршруту, определённому израильской армией», — рассказал он.
В своей соцсети Х (Twitter) он добавил, что никто из сотрудников не пострадал, однако повреждения получило одно транспортное средство.
Ранее глава пресс-службы правительства сектора Газа Исмаил ас-Савабта заявил, что система здравоохранения в анклаве находится в состоянии коллапса.