Гуманитарный конвой попал под обстрел со стороны Израиля в секторе Газа

Директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе Томас Уайт сообщил, что гуманитарный конвой оказался под обстрелом израильских военных в анклаве.

«Израильские военные обстреляли гуманитарный конвой, возвращавшийся из северной части сектора Газа по маршруту, определённому израильской армией», — рассказал он.

В своей соцсети Х (Twitter) он добавил, что никто из сотрудников не пострадал, однако повреждения получило одно транспортное средство.

Ранее глава пресс-службы правительства сектора Газа Исмаил ас-Савабта заявил, что система здравоохранения в анклаве находится в состоянии коллапса.