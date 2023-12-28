CNBC: Boeing призвал клиентов проверить самолёты из-за незакреплённого болта

Американский авиастроитель Boeing призвал своих клиентов по всему миру проверить самолёты Boeing 737 Max на предмет незакреплённого болта в конструкции.

Об этом информирует телеканал CNBC.

По данным телеканала, дефект в системе управления рулём изначально заметил неназванный иностранный эксплуатант.

Позже проблему обнаружил и сам производитель на одном из неотгруженных самолётов.

«Компания обнаружила ещё один самолёт с гайкой, которая не была затянута должным образом», — говорится в публикации.

Отмечается, что Boeing приостановил использование самолётов модели 737 Max на два года после авиакатастроф в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году.