Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что европейские страны не умеют воевать.

«Европа не умеет воевать. Производство оружия не самая популярная бизнес-область», — объяснил он в интервью изданию Kyiv Independent.

Таким образом он прокомментировал проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники Евросоюзом, а также неспособность Европы адаптироваться к «полномасштабному» конфликту.

Кулеба добавил, что ЕС с «энтузиазмом» пытается исправить свой недостаток, а Украина играет ключевую роль в этом вопросе.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна помогать Украине наравне с США.