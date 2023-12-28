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Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что европейские страны не умеют воевать.
Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать
  • AFP

«Европа не умеет воевать. Производство оружия не самая популярная бизнес-область», — объяснил он в интервью изданию Kyiv Independent.

Таким образом он прокомментировал проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники Евросоюзом, а также неспособность Европы адаптироваться к «полномасштабному» конфликту.

Кулеба добавил, что ЕС с «энтузиазмом» пытается исправить свой недостаток, а Украина играет ключевую роль в этом вопросе.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна помогать Украине наравне с США.

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