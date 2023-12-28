МИД России: в секторе Газа остаётся небольшое число россиян

В секторе Газа остаётся небольшое число граждан России, загранпредставительства стараются оказывать им помощь индивидуально.

Об этом сообщил директор ситуационно-кризисного центра МИД России Юрий Горлач на брифинге.

«По информации наших загранпредставительств, в секторе Газа остаются наши граждане. Это небольшое уже количество. Либо не получены разрешения соответствующих властей, либо они добровольно отказались от выхода, поскольку не было разрешения для их родственников», — сказал он.

Горлач отметил, что российские загранпредставительства внимательно отслеживают ситуацию и по мере возможности оказывают им помощь на индивидуальной основе.

Ранее глава пресс-службы правительства сектора Газа Исмаил ас-Савабта заявил, что система здравоохранения в анклаве находится в состоянии коллапса.