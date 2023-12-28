Захарова: США периодически предлагают России помочь продать её собственность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной заявила, что представители США периодически предлагают России продать её собственность, конфискованную на территории Соединённых Штатов.

По словам Захаровой, экс-президент США Барак Обама впервые совершил «рейдерский захват объектов российской недвижимости, находящейся в собственности, и под, так сказать, защитой дипломатического иммунитета».

Она отметила, что речь идёт о торгпредствах, генконсульстве и загородных объектах в Нью-Йорке и в Вашингтоне, которые служили лагерями отдыха для детей и где проводились протокольные мероприятия.

«Ну, что касается Нью-Йорка, например, там просто повесили замок на забор, всё это снабдили какими-то надписями, что нельзя проходить, и всё. И не пускают… Ты понимаешь, в чём опасность: они не пускают даже инженеров, которые должны были бы просто проверить сохранность здания», — сказала представитель МИД.

Захарова объяснила, что за шесть лет всякое может случиться.

«Там ведь и счётчики, и котельные, и трубы, и окна, и фундамент — и так далее. Ну вот… Как ты, наверное, догадываешься, а, может быть, даже и не догадываешься, периодически поступают предложения от американской стороны о том, что они могут нам помочь выгодно это… ну, видимо, выгодно для них это как-то продать, через них», — рассказала она.

В сентябре 2017 года Государственный департамент США подтвердил информацию о том, что Россия освободила консульство в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В августе посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от США вернуть все объекты похищенной у России дипсобственности на территории Соединённых Штатов.