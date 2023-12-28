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Захарова: на организованные против России гибридные войны есть гибридные ответы

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Против России пытаются вести гибридные войны, но на них есть и гибридные ответы, отметила представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя попытки Запада максимально сократить дипломатическое присутствие страны.

«Есть гибридные войны, вот так, наверное, есть и гибридные ответы на все эти их козни гибридные. Делаем по-разному. Оставшимися силами, так сказать, на земле. Вот там, в этих странах, через плотный контакт с нашими соотечественниками», — сказала она в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной.

Захарова отметила, что одной из форм работы на этом направлении являются неправительственные организации, например Фонд защиты соотечественников.

«Россотрудничество. Все, кто может, все участвуют в этой работе. Это коллективная работа. И это и есть тот самый пример работы гражданского общества с государством, с людьми и вообще существования гражданского общества, даже независимо от того, что оно находится не в рамках границ одного государства», — добавила дипломат.

Как отмечал российский президент Владимир Путин, сбережение народов России является будущим русского мира.

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