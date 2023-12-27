Полиция Вашингтона арестовала мужчину, который гулял с мачете у здания Капитолия

Полиция Вашингтона арестовала мужчину, который разгуливал с ножом и мачете у здания Капитолия.

Как сообщили в полицейском управлении, один из сотрудников правоохранительных органов подошёл к мужчине и в ходе разговора заметил в его кармане кирпич. Незнакомец подчинился просьбе полицейского выбросить его и достал вместе с кирпичом нож, также отложив его в сторону.

«Затем офицер заметил рукоятку мачете под одеждой мужчины. Офицер достал табельное оружие и приказал мужчине поднять руки. Мужчина подчинился, и полицейские смогли безопасно забрать у него мачете и произвести арест», — говорится в заявлении полиции Капитолия.

Ранее несколько человек получили ранения в результате стрельбы в одном из ТЦ города Окала (штат Флорида).

Также три человека скончались, один получил ранения из-за стрельбы в квартире жилого дома в Атланте (штат Джорджия).