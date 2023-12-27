В ФРГ неподалёку от Бремена дамба дала трещину, жителей эвакуируют
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«Трещина дамбы произошла в районе Меландсдайхвег. В настоящее время сотрудники экстренных служб эвакуируют пострадавший район», — говорится в сообщении властей региона.
Жителей отвезут в убежище автобусами. Общественный транспорт в регионе временно не функционирует.
Ранее сообщалось о погибших из-за наводнений в Турции.
В испанском муниципалитете Альдеа-дель-Фресно, провинция Мадрид, из-за урагана «Дана» два человека пропали без вести. Ранее на район обрушились сильные проливные дожди.