В ФРГ неподалёку от Бремена дамба дала трещину, жителей эвакуируют

Дамба в коммуне Лилиенталь рядом с Бременом дала трещину на фоне поднятия уровня воды из-за осадков на севере Германии, проводится эвакуация населения.

«Трещина дамбы произошла в районе Меландсдайхвег. В настоящее время сотрудники экстренных служб эвакуируют пострадавший район», — говорится в сообщении властей региона.

Жителей отвезут в убежище автобусами. Общественный транспорт в регионе временно не функционирует.

Ранее сообщалось о погибших из-за наводнений в Турции.

В испанском муниципалитете Альдеа-дель-Фресно, провинция Мадрид, из-за урагана «Дана» два человека пропали без вести. Ранее на район обрушились сильные проливные дожди.