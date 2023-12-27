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В ФРГ неподалёку от Бремена дамба дала трещину, жителей эвакуируют

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Дамба в коммуне Лилиенталь рядом с Бременом дала трещину на фоне поднятия уровня воды из-за осадков на севере Германии, проводится эвакуация населения.
В ФРГ неподалёку от Бремена дамба дала трещину, жителей эвакуируют
  • Gettyimages.ru
  • © William Taufic

«Трещина дамбы произошла в районе Меландсдайхвег. В настоящее время сотрудники экстренных служб эвакуируют пострадавший район», — говорится в сообщении властей региона.

Жителей отвезут в убежище автобусами. Общественный транспорт в регионе временно не функционирует.

Ранее сообщалось о погибших из-за наводнений в Турции.

В испанском муниципалитете Альдеа-дель-Фресно, провинция Мадрид, из-за урагана «Дана» два человека пропали без вести. Ранее на район обрушились сильные проливные дожди.

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