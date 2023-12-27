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В результате шторма в Австралии погибли не менее девяти человек

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Обрушившийся на Австралию мощный шторм унёс жизни как минимум девяти человек. Информацию об этом предоставил местный новостной портал 9News.
В результате шторма в Австралии погибли не менее девяти человек
  • AFP

В сообщении говорится, что среди погибших оказалась 46-летняя жительница города Гимпи (штат Квинсленд), которую унесло в канализацию потоком воды.

Также сообщается, что из-за шторма перевернулась яхта, на борту которой находились 11 человек. Трое из них погибли. Ещё одного мужчину придавило упавшим деревом в штате Виктория, а одна женщина скончалась из-за наводнения в палаточном лагере рядом с Баканом.

Ранее сообщалось о туристке из Великобритании, которая пропала в море после шторма, обрушившегося на Таиланд.

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