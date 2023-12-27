В результате шторма в Австралии погибли не менее девяти человек
- AFP
В сообщении говорится, что среди погибших оказалась 46-летняя жительница города Гимпи (штат Квинсленд), которую унесло в канализацию потоком воды.
Также сообщается, что из-за шторма перевернулась яхта, на борту которой находились 11 человек. Трое из них погибли. Ещё одного мужчину придавило упавшим деревом в штате Виктория, а одна женщина скончалась из-за наводнения в палаточном лагере рядом с Баканом.
Ранее сообщалось о туристке из Великобритании, которая пропала в море после шторма, обрушившегося на Таиланд.