Посол Нофаль: Палестина хочет провести выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС
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В комментарии РИА Новости он подчеркнул, что ХАМАС является частью палестинского народа, несмотря на возникшие с движением разногласия.
«Всё, к чему мы стремимся, — это объединить ряды палестинцев на основе политической программы Организации освобождения Палестины, законного и единственного представителя палестинского народа, — отметил он.
Нофаль добавил, Палестина также стремится провести законодательные и президентские выборы в рамках подготовки к запуску «всеобъемлющего политического процесса». Он, по словам посла, поможет палестинцам добиться воплощения законных национальных прав.
Ранее Нофаль исключил возможность принятия Палестиной решения, которое связано с отделением сектора Газа.