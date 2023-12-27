Посол Нофаль: Палестина хочет провести выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС

Разногласия с движением ХАМАС не препятствуют стремлению Палестины объединиться и провести законодательные и президентские выборы. Об этом сообщил посол палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.

В комментарии РИА Новости он подчеркнул, что ХАМАС является частью палестинского народа, несмотря на возникшие с движением разногласия.

«Всё, к чему мы стремимся, — это объединить ряды палестинцев на основе политической программы Организации освобождения Палестины, законного и единственного представителя палестинского народа, — отметил он.

Нофаль добавил, Палестина также стремится провести законодательные и президентские выборы в рамках подготовки к запуску «всеобъемлющего политического процесса». Он, по словам посла, поможет палестинцам добиться воплощения законных национальных прав.

Ранее Нофаль исключил возможность принятия Палестиной решения, которое связано с отделением сектора Газа.