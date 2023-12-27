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Daily Mail: в Техасе робот напал на человека на заводе Tesla

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Робот компании Tesla вышел из строя и напал на сотрудника завода Giga Texas недалеко от города Остин.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, машина вонзила свои металлические когти в спину и руку рабочего, оставив кровавый след.

«Два свидетеля с ужасом наблюдали, как на их коллегу напала машина, предназначенная для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля», — говорится в публикации.

Отмечается, что инцидент был раскрыт в отчёте о травмах за 2021 год.

Кроме того, сообщается, что в 2022 году каждый 21-й работник Giga Texas получил травму на работе.

Ранее американский предприниматель Илон Маск анонсировал начало продаж электропикапа Cybertruck в Северной Америке.

В августе в Ижевске автомобиль Tesla въехал в здание.

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