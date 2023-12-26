Хуситы сообщили о ракетном обстреле контейнеровоза MSC United в Красном море

Йеменские хуситы сообщили о ракетном обстреле контейнеровоза MSC United, который шёл под флагом Либерии в Красном море и отказался менять курс.

С заявлением выступил официальный представитель ВС хуситов Яхья Сари. По его словам, Вооружённые силы «Ансар Алла» поразили судно противокорабельными ракетами, перед этим оно было предупреждено трижды.

Как сообщает телеканал Masirah TV, йеменцы подтвердили готовность продолжать операции в Красном море против израильских кораблей.

Вместе с этим хуситы заявили о своей приверженности продолжению морских перевозок «по всем направлениям, кроме Израиля».

26 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о новом инциденте у берегов Йемена.