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Путин: сотрудничество в борьбе с нацизмом востребовано в СНГ

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Президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита лидеров стран СНГ в Петербурге заявил о востребованности сотрудничества стран Содружества в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом.
Путин: сотрудничество в борьбе с нацизмом востребовано в СНГ
  • globallookpress.com

Об этом пишет ТАСС.

«Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что следует и далее проводить акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти».

Ранее неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом российский лидер, началась в Санкт-Петербурге.

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