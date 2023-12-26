Путин: сотрудничество в борьбе с нацизмом востребовано в СНГ

Президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита лидеров стран СНГ в Петербурге заявил о востребованности сотрудничества стран Содружества в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом.

globallookpress.com

Об этом пишет ТАСС. «Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — подчеркнул он. Глава государства добавил, что следует и далее проводить акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти». Ранее неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом российский лидер, началась в Санкт-Петербурге.