Путин: сотрудничество в борьбе с нацизмом востребовано в СНГ
- globallookpress.com
Об этом пишет ТАСС.
«Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — подчеркнул он.
Глава государства добавил, что следует и далее проводить акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти».
Ранее неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом российский лидер, началась в Санкт-Петербурге.