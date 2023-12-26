Paltel: услуги связи и интернета полностью отключены в секторе Газа

В секторе Газа полностью отключены услуги связи и интернета.

Об этом сообщает палестинская телекоммуникационная компания Paltel.

«С сожалением объявляем о полном отключении услуг связи и интернета в нашем любимом секторе Газа из-за продолжающейся агрессии», — передаёт заявление РИА Новости.

Технические бригады работают над восстановлением связи в опасных условиях, уточнили в компании.

По последним данным, число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 20 915.

25 декабря глава пресс-службы правительства сектора Газа Исмаил ас-Савабта заявил, что система здравоохранения в анклаве находится в состоянии коллапса.