RT в Telegram
Подпишись

Paltel: услуги связи и интернета полностью отключены в секторе Газа

Короткая ссылка
В секторе Газа полностью отключены услуги связи и интернета.
Paltel: услуги связи и интернета полностью отключены в секторе Газа
  • AFP
  • © SAID KHATIB

Об этом сообщает палестинская телекоммуникационная компания Paltel.

«С сожалением объявляем о полном отключении услуг связи и интернета в нашем любимом секторе Газа из-за продолжающейся агрессии», — передаёт заявление РИА Новости.

Технические бригады работают над восстановлением связи в опасных условиях, уточнили в компании.

По последним данным, число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 20 915.

25 декабря глава пресс-службы правительства сектора Газа Исмаил ас-Савабта заявил, что система здравоохранения в анклаве находится в состоянии коллапса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить