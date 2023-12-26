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Турецкий историк Перинчек заявил, что США сдадут Украину

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Наступает период, когда Соединённые Штаты сдадут Украину, — сейчас Вашингтон пытается компенсировать свои неудачи, заявил турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
Турецкий историк Перинчек заявил, что США сдадут Украину
  • AP
  • © Libkos

Он отметил, что неудачу США признают уже и западные центры, и киевская администрация.

«Мы входим в период, когда США «сдадут» Украину. Сейчас США компенсируют свои неудачи на Украине в Евразии, находясь в поисках какой-либо двери для реализации своих планов в регионе», — цитирует Перинчека РИА Новости.

Ранее стало известно, что Вооружённым силам Украины пришлось снизить масштаб некоторых военных операций из-за сокращения помощи со стороны стран Запада.

По данным Financial Times со ссылкой на источники, некоторые союзники Киева обсуждают заморозку украинского конфликта.

Обозреватели Foreign Policy отметили, что победа Дональда Трампа на выборах в 2024 году в США будет катастрофой для Украины.

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