Британские ВМС сообщили о взрывах недалеко от судна у берегов Йемена
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Как отметили в UKMTO, они получили два сообщения о замеченной беспилотной авиационной системе.
«Примерно через 15 минут после этого два взрыва наблюдались примерно в пяти морских милях от судна», — цитирует сообщение РИА Новости.
Оба взрыва произошли примерно в 50 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда.
Уточняется, что корабль и его экипаж находятся в безопасности.
Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о новом инциденте у берегов Йемена.