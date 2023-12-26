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Британские ВМС сообщили о взрывах недалеко от судна у берегов Йемена

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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о двух взрывах возле судна у берегов йеменского порта Ходейда.
Британские ВМС сообщили о взрывах недалеко от судна у берегов Йемена
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Strelkov

Как отметили в UKMTO, они получили два сообщения о замеченной беспилотной авиационной системе.

«Примерно через 15 минут после этого два взрыва наблюдались примерно в пяти морских милях от судна», — цитирует сообщение РИА Новости.

Оба взрыва произошли примерно в 50 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда.

Уточняется, что корабль и его экипаж находятся в безопасности.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о новом инциденте у берегов Йемена.

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