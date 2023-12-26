TELE1: в Стамбуле задержали 96 человек по подозрению в нападении на туристов

В Стамбуле были задержаны 96 человек, подозреваемых в нападении на туристов с целью заставить их оплатить большой счёт в развлекательных заведениях.

Об этом информирует TELE1. По данным телеканала, операция по задержанию была проведена одновременно в 13 провинциях города. Ранее минимум 160 человек погибли в Нигерии в результате нападения боевиков.