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Армия Израиля сообщила об ответных ударах после обстрелов из Ливана

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Армия обороны Израиля нанесла удары по районам в Ливане, откуда велись обстрелы севера еврейского государства.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По данным израильской армии, в сторону Манары на севере Израиля за последние несколько часов было зафиксировано два запуска снарядов из Ливана.

«ЦАХАЛ нанёс удары по месту ведения огня и двум миномётным площадкам, а также по дополнительным районам в Ливане», — говорится в сообщении.

Ранее истребитель ВВС Израиля атаковал военный объект «Хезболлы» в Ливане.

Также израильский беспилотник атаковал здание школы в Ливане.

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