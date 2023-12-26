Армия Израиля сообщила об ответных ударах после обстрелов из Ливана
Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.
По данным израильской армии, в сторону Манары на севере Израиля за последние несколько часов было зафиксировано два запуска снарядов из Ливана.
«ЦАХАЛ нанёс удары по месту ведения огня и двум миномётным площадкам, а также по дополнительным районам в Ливане», — говорится в сообщении.
Ранее истребитель ВВС Израиля атаковал военный объект «Хезболлы» в Ливане.
Также израильский беспилотник атаковал здание школы в Ливане.