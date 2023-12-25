На севере Ирака при атаке БПЛА на базу в аэропорту пострадали несколько человек

Несколько человек получили ранения в результате атаки БПЛА на военную базу международной коалиции в аэропорту на севере Ирака. Об этом сообщил пресс-секретарь главнокомандующего Вооружёнными силами Иракского Курдистана Яхья Абдалла.

По его словам, незаконные вооружённые формирования предпринимают попытки атаковать иракские базы, на территории которых находятся советники международных коалиционных сил.

Абдалла уточнил, что атака на базу в аэропорту Эрбиля была совершена с использованием начинённого взрывчаткой дрона.

«Этот инцидент привёл к ранению нескольких человек, материальному ущербу и нарушению работы аэропорта, повлияв на выполнение гражданских рейсов», — цитирует Абдаллу РИА Новости.

В ноябре иракская вещательная компания Rudaw сообщила об атаке дрона на американскую военную базу Харир на севере Ирака.