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На севере Ирака при атаке БПЛА на базу в аэропорту пострадали несколько человек

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Несколько человек получили ранения в результате атаки БПЛА на военную базу международной коалиции в аэропорту на севере Ирака. Об этом сообщил пресс-секретарь главнокомандующего Вооружёнными силами Иракского Курдистана Яхья Абдалла.
На севере Ирака при атаке БПЛА на базу в аэропорту пострадали несколько человек
  • Gettyimages.ru

По его словам, незаконные вооружённые формирования предпринимают попытки атаковать иракские базы, на территории которых находятся советники международных коалиционных сил.

Абдалла уточнил, что атака на базу в аэропорту Эрбиля была совершена с использованием начинённого взрывчаткой дрона.

«Этот инцидент привёл к ранению нескольких человек, материальному ущербу и нарушению работы аэропорта, повлияв на выполнение гражданских рейсов», — цитирует Абдаллу РИА Новости.

В ноябре иракская вещательная компания Rudaw сообщила об атаке дрона на американскую военную базу Харир на севере Ирака.

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