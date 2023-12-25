На севере Ирака при атаке БПЛА на базу в аэропорту пострадали несколько человек
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По его словам, незаконные вооружённые формирования предпринимают попытки атаковать иракские базы, на территории которых находятся советники международных коалиционных сил.
Абдалла уточнил, что атака на базу в аэропорту Эрбиля была совершена с использованием начинённого взрывчаткой дрона.
«Этот инцидент привёл к ранению нескольких человек, материальному ущербу и нарушению работы аэропорта, повлияв на выполнение гражданских рейсов», — цитирует Абдаллу РИА Новости.
В ноябре иракская вещательная компания Rudaw сообщила об атаке дрона на американскую военную базу Харир на севере Ирака.