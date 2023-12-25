RT в Telegram
Подпишись

Лукашенко: общий рынок и таможенное пространство — главные достижения ЕАЭС

Короткая ссылка
Стабильно функционирующие общий внутренний рынок, а также единое таможенное пространство — это главные достижения Евразийского экономического союза. С заявлением об этом выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко: общий рынок и таможенное пространство — главные достижения ЕАЭС
  • AP
  • © Valery Sharifulin, Sputnik

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета глава республики отметил, что проходящая в Санкт-Петербурге встреча в определённой степени знаковая.

«В будущем году мы отметим десятилетие... Считаю главным достижением стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство со всеми недостатками», — сказал Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лидеры стран — участниц ЕАЭС условились провести юбилейный саммит в Москве в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить