Лукашенко: общий рынок и таможенное пространство — главные достижения ЕАЭС
- AP
- © Valery Sharifulin, Sputnik
В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета глава республики отметил, что проходящая в Санкт-Петербурге встреча в определённой степени знаковая.
«В будущем году мы отметим десятилетие... Считаю главным достижением стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство со всеми недостатками», — сказал Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лидеры стран — участниц ЕАЭС условились провести юбилейный саммит в Москве в 2024 году.