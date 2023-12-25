Лукашенко: общий рынок и таможенное пространство — главные достижения ЕАЭС

Стабильно функционирующие общий внутренний рынок, а также единое таможенное пространство — это главные достижения Евразийского экономического союза. С заявлением об этом выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета глава республики отметил, что проходящая в Санкт-Петербурге встреча в определённой степени знаковая.

«В будущем году мы отметим десятилетие... Считаю главным достижением стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство со всеми недостатками», — сказал Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лидеры стран — участниц ЕАЭС условились провести юбилейный саммит в Москве в 2024 году.