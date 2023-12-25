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Advanced: у США есть план по Украине, который приведёт к её полному краху

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У Соединённых Штатов есть чёткий план по Украине, который приведёт к её полному краху, пишет Advanced.
Advanced: у США есть план по Украине, который приведёт к её полному краху
  • AP
  • © Felipe Dana

«Правда в том, что у США есть очень чёткий план для Украины, и он предполагает её полный крах», — говорится в материале.

Также отмечается, что ВСУ не способны выстоять без поддержки Запада.

Ранее стало известно, что Вооружённым силам Украины пришлось снизить масштаб некоторых военных операций из-за сокращения помощи со стороны стран Запада.

По данным Financial Times со ссылкой на источники, некоторые союзники Киева обсуждают заморозку украинского конфликта.

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