У Соединённых Штатов есть чёткий план по Украине, который приведёт к её полному краху, пишет Advanced.

«Правда в том, что у США есть очень чёткий план для Украины, и он предполагает её полный крах», — говорится в материале.

Также отмечается, что ВСУ не способны выстоять без поддержки Запада.

Ранее стало известно, что Вооружённым силам Украины пришлось снизить масштаб некоторых военных операций из-за сокращения помощи со стороны стран Запада.

По данным Financial Times со ссылкой на источники, некоторые союзники Киева обсуждают заморозку украинского конфликта.