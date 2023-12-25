RT в Telegram
Подпишись

В проект бюджета ОБСЕ на 2024 год не включили упоминаний о ситуации на Украине

Короткая ссылка
В соответствии с условиями российской стороны в текст проекта бюджета ОБСЕ на 2024 год не включили упоминаний о ситуации вокруг Украины, заявил постпред России при организации Александр Лукашевич.

По его словам, и генсек и западники учли печальный опыт уходящего года.

«В тексте новой сметы никаких упоминаний о ситуации на Украине нет. В этой связи отсутствуют и политические препятствия к тому, чтобы одобрить её консенсусом», — сказал Лукашевич в интервью «Известиям».

Он добавил, что сейчас ведётся обсуждение уровня ассигнований на будущий год.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает Европейскому союзу воздержаться от выделения средств Украине из бюджета объединения в течение пяти лет.

Также Орбан заявил, что Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить