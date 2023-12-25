В проект бюджета ОБСЕ на 2024 год не включили упоминаний о ситуации на Украине

В соответствии с условиями российской стороны в текст проекта бюджета ОБСЕ на 2024 год не включили упоминаний о ситуации вокруг Украины, заявил постпред России при организации Александр Лукашевич.

По его словам, и генсек и западники учли печальный опыт уходящего года.

«В тексте новой сметы никаких упоминаний о ситуации на Украине нет. В этой связи отсутствуют и политические препятствия к тому, чтобы одобрить её консенсусом», — сказал Лукашевич в интервью «Известиям».

Он добавил, что сейчас ведётся обсуждение уровня ассигнований на будущий год.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает Европейскому союзу воздержаться от выделения средств Украине из бюджета объединения в течение пяти лет.

Также Орбан заявил, что Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине.