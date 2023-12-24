Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда атакой на суверенитет Сербии
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Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе экстренного обращения к нации.
«В регионе начали праздновать и говорить об успешной революции, которая происходит. Вам ясно, что это... результат многих серьёзных геополитических обстоятельств, с помощью которых пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия», — цитирует его ТАСС.
Вучич выразил уверенность, что свобода Сербии будет сохранена.
Ранее толпа попыталась прорваться в здание администрации Белграда, полиция применила против неё слезоточивый газ.