Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда атакой на суверенитет Сербии

Попытка штурма здания городской администрации Белграда направлена на подрыв суверенитета Сербии.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе экстренного обращения к нации.

«В регионе начали праздновать и говорить об успешной революции, которая происходит. Вам ясно, что это... результат многих серьёзных геополитических обстоятельств, с помощью которых пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия», — цитирует его ТАСС.

Вучич выразил уверенность, что свобода Сербии будет сохранена.

Ранее толпа попыталась прорваться в здание администрации Белграда, полиция применила против неё слезоточивый газ.