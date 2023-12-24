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Автор Le Figaro Жирар: США пойдут на мир с Россией независимо от исхода выборов

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Французский журналист Le Figaro и специалист по геополитике Рено Жирар в эфире Sud Radio выразил мнение, что независимо от исхода выборов в США американская сторона выразит заинтересованность в заключении мира с Россией.
Автор Le Figaro Жирар: США пойдут на мир с Россией независимо от исхода выборов
  • РИА Новости

По его мнению, в случае победы на выборах экс-президента США Дональда Трампа, он пойдёт на переговоры, так как и ранее говорил о намерении решить ситуацию с украинским конфликтом за 24 часа.

«Либо администрация Байдена и демократы также в конечном счёте захотят мира, потому что желают сосредоточиться в первую очередь на Китае и знают, что всё это заводит их слишком далеко», — считает он.

Жирар отметил, что в Вашингтоне осознают, что в стратегическом плане не в его интересах бросать Москву в объятия Пекина, в связи с чем с конфликтом на Украине всё уже решено.

Ранее обозреватели Foreign Policy заявили, что победа Трампа на выборах в 2024 году будет катастрофой для Украины.

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