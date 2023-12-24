Автор Le Figaro Жирар: США пойдут на мир с Россией независимо от исхода выборов
- РИА Новости
По его мнению, в случае победы на выборах экс-президента США Дональда Трампа, он пойдёт на переговоры, так как и ранее говорил о намерении решить ситуацию с украинским конфликтом за 24 часа.
«Либо администрация Байдена и демократы также в конечном счёте захотят мира, потому что желают сосредоточиться в первую очередь на Китае и знают, что всё это заводит их слишком далеко», — считает он.
Жирар отметил, что в Вашингтоне осознают, что в стратегическом плане не в его интересах бросать Москву в объятия Пекина, в связи с чем с конфликтом на Украине всё уже решено.
Ранее обозреватели Foreign Policy заявили, что победа Трампа на выборах в 2024 году будет катастрофой для Украины.