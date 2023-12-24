Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Чили

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у побережья Чили.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 131 км к северо-западу от города Темуко, в котором проживают 238 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 12 км.

После этого в регионе последовала череда повторных толчков с разной магнитудой.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.

Ранее специалисты EMSC зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,5 у юго-восточных берегов Филиппин.