RT в Telegram
Подпишись

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Чили

Короткая ссылка
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у побережья Чили.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Чили
  • Gettyimages.ru
  • © Gary S Chapman

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 131 км к северо-западу от города Темуко, в котором проживают 238 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 12 км.

После этого в регионе последовала череда повторных толчков с разной магнитудой. 

Сообщения об угрозе цунами не поступали.

Ранее специалисты EMSC зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,5 у юго-восточных берегов Филиппин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить