Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Чили
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Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался в 131 км к северо-западу от города Темуко, в котором проживают 238 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 12 км.
После этого в регионе последовала череда повторных толчков с разной магнитудой.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
Ранее специалисты EMSC зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,5 у юго-восточных берегов Филиппин.