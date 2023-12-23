Похитителя дорожного знака с новым граффити Бэнкси задержали в Лондоне

Полиция Лондона задержала одного из двух мужчин, которых подозревают в краже с лондонской улицы дорожного знака STOP c новым граффити уличного художника Бэнкси. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

В пресс-службе лондонской полиции отметили, что задержанный находится под стражей. Ему вменяют кражу, а также нанесение ущерба городской собственности, передаёт Sky News.

Стоит отметить, что похититель дорожного знака работал не один — у него был сообщник. Данных, указывающих на то, кого именно задержали полицейские, а также информации о местонахождении дорожного знака пока нет.

Ранее сообщалось об украинце, который попытался украсть граффити британского художника Бэнкси.