Похитителя дорожного знака с новым граффити Бэнкси задержали в Лондоне
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В пресс-службе лондонской полиции отметили, что задержанный находится под стражей. Ему вменяют кражу, а также нанесение ущерба городской собственности, передаёт Sky News.
Стоит отметить, что похититель дорожного знака работал не один — у него был сообщник. Данных, указывающих на то, кого именно задержали полицейские, а также информации о местонахождении дорожного знака пока нет.
Ранее сообщалось об украинце, который попытался украсть граффити британского художника Бэнкси.