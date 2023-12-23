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Глава МИД ЦАР призвала Россию помочь в развитии горной добычи в стране

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Глава МИД Центрально-Африканской Республики Сильви Байпо-Темон призвала Россию принять участие в развитии горной добычи и строительства в стране.
Глава МИД ЦАР призвала Россию помочь в развитии горной добычи в стране
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказала в интервью РИА Новости.

Как отметила Байпо-Темон, ЦАР нуждается в оценке территории страны со стороны российских инвесторов.

«Поэтому я призываю Россию приехать помочь нам получить выгоду в сферах строительства, сферах инфраструктуры, горнодобывающих отраслях, в образовании и новых технологиях», — подчеркнула она.

Ранее Байпо-Темон заявила, что ЦАР готова обсуждать с российской стороной добычу алмазов.

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