Глава МИД ЦАР призвала Россию помочь в развитии горной добычи в стране
- РИА Новости
Об этом дипломат сказала в интервью РИА Новости.
Как отметила Байпо-Темон, ЦАР нуждается в оценке территории страны со стороны российских инвесторов.
«Поэтому я призываю Россию приехать помочь нам получить выгоду в сферах строительства, сферах инфраструктуры, горнодобывающих отраслях, в образовании и новых технологиях», — подчеркнула она.
Ранее Байпо-Темон заявила, что ЦАР готова обсуждать с российской стороной добычу алмазов.