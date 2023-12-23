Al Jazeera: не менее 18 человек погибли при обстреле в лагере Нусейрат в секторе Газа

Жилой дом попал под обстрел израильских ВС в лагере для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, в результате чего погибли не менее 18 человек.

Об этом информирует Al Jazeera, передаёт ТАСС. По данным телеканала, большинство жертв — это женщины и дети. Ранее в Министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что число погибших из-за ударов Израиля по анклаву достигло 20 057.