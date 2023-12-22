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Посол Палестины не исключил расширения конфликта в Газе на приграничные страны

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Конфликт в секторе Газа может перекинуться на другие страны Ближнего Востока. Об этом заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

«Да, это не исключено», — приводит РИА Новости его слова.

Посол подчеркнул, что ситуация на границе с Ливаном остаётся очень напряжённой. Также дипломат сообщил, что нельзя исключать дальнейшей эскалации конфликта и его выхода за пределы сектора Газа.

«У этого конфликта есть потенциал стать причиной разжигания огня в регионе. И в этой связи мой ответ: да, этого нельзя исключать, если прекращение огня в Газе не будет достигнуто как можно скорее», — сказал он.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что военная операция в южной части Газы завершилась, зона боевых действий расширилась на центральную часть палестинского анклава

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