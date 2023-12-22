Работы о конфликтах в Донбассе, Газе и Сирии получили награды премии RT для военкоров

Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба — 2023, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, выбрало победителей. Награды завоевали военкоры из Палестины, России, Сирии и Аргентины.

В категории «Лучшая работа из зоны конфликта (видео)» победителем стал Гази аль-Алул (сектор Газа, Палестина), автор серии репортажей «Газа. Последствия», подготовленных для телеканала Roya (Иордания). Корреспондент рассказывает о гибели журналистов, которые освещали конфликт, о работе больниц в условиях военных действий и о жизни беженцев.

В категории «Лучшая работа из зоны конфликта (текст)» награду забрал Сергей Прудников за «Репортажи из Донбасса» для газеты «Известия» (Россия). В серии статей корреспондент описывает последствия одного из самых сильных обстрелов Донецка, восстановление жизни в Волновахе и эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, а также ситуацию в Ясиноватой, которая ежедневно подвергалась обстрелам.

Награду «Лучшая работа: гуманитарная миссия (видео)» получил Себастьян Сальгадо за «Танго свободы в Луганске» (интернет-портал Data Urgente, Аргентина). Для съёмок цикла документальных фильмов журналист отправился в августе 2022 года в Луганскую и Донецкую народные республики. Фильм рассказывает об историях местных жителей и о том, как восстанавливается после военных действий этот прифронтовой регион.

В категории «Лучшая работа: гуманитарная миссия (текст)» победителем стала Сара Саллум из Сирии за серию статьей «Когда стихли орудия…» (телеканал Al Mayadeen English, Ливан). Журналистка рассказывает о гуманитарном кризисе из-за нехватки воды и продовольствия, росте эксплуатации детского труда и опасности, исходящей от необезвреженных мин.

В состав жюри премии в этом году вошли военкор ВГТРК Евгений Поддубный, главный редактор египетской газеты Youm7 Ахмед Гомаа, главный ведущий межарабского телеканала Al Ghad Амро Абдель Хамид, ливанский военкор, сотрудник Центра исследований арабского единства Мохамед Балут, глава африканского подразделения телеканала TV BRICS Аянда Холлоу. Работы также оценивали журналисты RT Салям Мусафир (RT Arabic), Семён Сендеров (RT Spanish) и Томас Рёпер (RT DE).