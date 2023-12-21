Глава МИД Армении и генсек ОДКБ провели переговоры
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Об этом говорится на сайте армянского ведомства.
«Собеседники обсудили вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ... В ходе встречи Арарат Мирзоян и Имангали Тасмагамбетов обменялись мыслями о ситуации в регионе, проектах, направленных на развитие транспортной и экономической взаимозависимости», — отмечается в заявлении.
Ранее Тасмагамбетов сообщил, что следующий саммит ОДКБ планируется провести в IV квартале следующего года в Астане.