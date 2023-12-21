Глава МИД Армении и генсек ОДКБ провели переговоры

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Об этом говорится на сайте армянского ведомства.

«Собеседники обсудили вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ... В ходе встречи Арарат Мирзоян и Имангали Тасмагамбетов обменялись мыслями о ситуации в регионе, проектах, направленных на развитие транспортной и экономической взаимозависимости», — отмечается в заявлении.

Ранее Тасмагамбетов сообщил, что следующий саммит ОДКБ планируется провести в IV квартале следующего года в Астане.