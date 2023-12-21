В Госдепе заявили, что США видят в Польше будущего лидера Евросоюза
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью газете Rzeczpospolita.
«Сегодня две трети союзников тратят 2% от ВВП на оборону. Польша — намного больше», — отметил О'Брайен.
Он добавил, что власти Польши разработали эффективные планы по региональной обороне, которые с каждым днём реализуются всё лучше.
По этой причине О'Брайен предрёк Варшаве лидерство в Евросоюзе в будущем.
Ранее будущий премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что Польша предпримет попытку вернуть утраченные позиции в ЕС.