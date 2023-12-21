Заместитель американского госсекретаря по европейским делам Джеймс О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты видят в Польше будущего лидера Европейского союза.

Об этом он сказал в интервью газете Rzeczpospolita.

«Сегодня две трети союзников тратят 2% от ВВП на оборону. Польша — намного больше», — отметил О'Брайен.

Он добавил, что власти Польши разработали эффективные планы по региональной обороне, которые с каждым днём реализуются всё лучше.

По этой причине О'Брайен предрёк Варшаве лидерство в Евросоюзе в будущем.

Ранее будущий премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что Польша предпримет попытку вернуть утраченные позиции в ЕС.