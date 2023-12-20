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В посольстве России в США в рамках рождественского концерта исполнили произведения Чайковского

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В посольстве России в Вашингтоне 19 декабря прошёл рождественский концерт российского пианиста и композитора Сергея Косенко, исполнившего произведения Петра Чайковского.
В посольстве России в США в рамках рождественского концерта исполнили произведения Чайковского
  • © посольство России в Вашингтоне

В ходе концерта под названием «Чайковский сквозь машину времени» были исполнены такие произведения, как «Сентябрь. Охота», «Декабрь. Святки», вторая часть Симфонии №5, «Танец феи Драже», а также «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». 

Концерт ознаменовал собой закрытие сезона концертов в посольстве в 2023 году.

Мероприятие завершилось самыми узнаваемыми отрывками из «Щелкунчика». 

В числе гостей были представители многих стран, в том числе государств — участников БРИКС.

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