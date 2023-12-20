В посольстве России в США в рамках рождественского концерта исполнили произведения Чайковского
- © посольство России в Вашингтоне
В ходе концерта под названием «Чайковский сквозь машину времени» были исполнены такие произведения, как «Сентябрь. Охота», «Декабрь. Святки», вторая часть Симфонии №5, «Танец феи Драже», а также «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».
Концерт ознаменовал собой закрытие сезона концертов в посольстве в 2023 году.
Мероприятие завершилось самыми узнаваемыми отрывками из «Щелкунчика».
В числе гостей были представители многих стран, в том числе государств — участников БРИКС.