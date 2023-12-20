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Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении государственного флага

Киргизия изменила солнце на государственном флаге

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Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении государственного флага страны.
Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении государственного флага
  • globallookpress.com
  • © Michael Runkel

Об этом пишет АКИpress

По данным агентства, в законопроекте предлагается изменить волнообразную форму лучей на флаге на прямые, «чётко напоминающие лучи солнца».

Отмечается, что волнообразные лучи у многих вызывали ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. 

Ранее парламент Киргизии принял в I чтении законопроект об изменении флага.

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