Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении государственного флага
Киргизия изменила солнце на государственном флаге
- globallookpress.com
- © Michael Runkel
Об этом пишет АКИpress.
По данным агентства, в законопроекте предлагается изменить волнообразную форму лучей на флаге на прямые, «чётко напоминающие лучи солнца».
Отмечается, что волнообразные лучи у многих вызывали ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны.
Ранее парламент Киргизии принял в I чтении законопроект об изменении флага.