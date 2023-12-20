Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении государственного флага страны.

Об этом пишет АКИpress.

По данным агентства, в законопроекте предлагается изменить волнообразную форму лучей на флаге на прямые, «чётко напоминающие лучи солнца».

Отмечается, что волнообразные лучи у многих вызывали ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны.

Ранее парламент Киргизии принял в I чтении законопроект об изменении флага.