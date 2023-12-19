Посол Израиля: трое российских граждан остаются в заложниках у ХАМАС

Три человека с гражданством России остаются в заложниках у палестинского движения ХАМАС.

Об этом заявил израильский посол в России Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, всего в плену у ХАМАС остаются порядка 130 человек, в том числе 11 граждан других стран, не имеющих гражданства Израиля.

«У части из них есть российское гражданство, по-моему, (россиян) трое», — цитирует Бен Цви ТАСС.

14 декабря в движении ХАМАС подтвердили, что возобновление переговоров по обмену заложников возможно только после прекращения Израилем боевых действий.