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Посол Израиля: трое российских граждан остаются в заложниках у ХАМАС

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Три человека с гражданством России остаются в заложниках у палестинского движения ХАМАС.
Посол Израиля: трое российских граждан остаются в заложниках у ХАМАС
  • AP
  • © Leo Correa

Об этом заявил израильский посол в России Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, всего в плену у ХАМАС остаются порядка 130 человек, в том числе 11 граждан других стран, не имеющих гражданства Израиля.

«У части из них есть российское гражданство, по-моему, (россиян) трое», — цитирует Бен Цви ТАСС.

14 декабря в движении ХАМАС подтвердили, что возобновление переговоров по обмену заложников возможно только после прекращения Израилем боевых действий.

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