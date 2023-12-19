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Число погибших из-за землетрясения в Китае возросло до 118

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Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на северо-западе Китая, возросло до 118, сообщает Центральное телевидение страны.
Число погибших из-за землетрясения в Китае возросло до 118
  • globallookpress.com
  • © Xinhua/Zhang Hongxiang

Отмечается, что к настоящему моменту в провинции Ганьсу погибли 105 человек, в провинции Цинхай — 13.

Кроме того, 182 человека получили ранения в результате землетрясения.

Ранее сообщалось о 111 погибших.

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