Число погибших из-за землетрясения в Китае возросло до 118
Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на северо-западе Китая, возросло до 118, сообщает Центральное телевидение страны.
- globallookpress.com
- © Xinhua/Zhang Hongxiang
Отмечается, что к настоящему моменту в провинции Ганьсу погибли 105 человек, в провинции Цинхай — 13.
Кроме того, 182 человека получили ранения в результате землетрясения.
Ранее сообщалось о 111 погибших.
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