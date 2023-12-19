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Iceland Monitor: в Исландии после землетрясения началось извержение вулкана

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На полуострове Рейкьянес на юге Исландии произошло извержение вулкана после землетрясения.

Об этом информирует Iceland Monitor.

«На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, четвёртое за три года», — сказано в материале.

Уточняется, что магнитуда, предположительно, достигла 4,2.

11 ноября режим чрезвычайной ситуации объявили в Исландии из-за большого числа землетрясений и угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес.

13 декабря глубинное землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от западного побережья Камчатки в Охотском море.

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