Iceland Monitor: в Исландии после землетрясения началось извержение вулкана
Об этом информирует Iceland Monitor.
«На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, четвёртое за три года», — сказано в материале.
Уточняется, что магнитуда, предположительно, достигла 4,2.
11 ноября режим чрезвычайной ситуации объявили в Исландии из-за большого числа землетрясений и угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес.
13 декабря глубинное землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от западного побережья Камчатки в Охотском море.