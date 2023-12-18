Европейский союз ввёл санкции против глав Башкирии и Алтая

Европейский союз ввёл санкции против главы Башкирии Радия Хабирова и главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

Как считают европейские чиновники, Радий Хабиров поддержал спецоперацию на Украине и был одним из первых губернаторов, посетивших зону СВО. На посту главы Республики Башкортостан он «поддержал большое количество оборонных предприятий».

Хорохордин, по утверждениям Брюсселя, «руководил законодательными изменениями для поддержки российских солдат и их семей» и «лично доставил военную технику военнослужащим» в зоне спецоперации.

Также сын зампредседателя Совета безопасности Илья Медведев оказался в санкционном списке.